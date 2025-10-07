O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou que novas regras para aposentadoria começarão a valer a partir de 2026. A principal mudança diz respeito à idade mínima exigida para mulheres, que passará de 61 anos e 6 meses para 62 anos completos.

A alteração faz parte das normas de transição previstas na Reforma da Previdência, aprovada em 2019, que busca adequar o sistema às mudanças na expectativa de vida da população brasileira. O objetivo é tornar o regime previdenciário mais sustentável diante do envelhecimento da população e do aumento da longevidade.

O que muda com as novas exigências

Além da elevação da idade mínima, também haverá um aumento na pontuação exigida para aposentadoria por pontos — modalidade que combina idade e tempo de contribuição. A partir de 2026, as mulheres precisarão atingir 93 pontos, enquanto os homens deverão somar 103 pontos.

A idade mínima para os homens continuará sendo de 65 anos, com o requisito de, pelo menos, 15 anos de contribuição. As mudanças reforçam a importância de um planejamento previdenciário cuidadoso, especialmente para quem está prestes a atingir o tempo necessário para se aposentar.

Planejamento e impacto para os segurados

As novas regras afetam diretamente os trabalhadores que estão próximos da aposentadoria. Além de exigir mais tempo de contribuição e idade, o sistema se torna mais complexo, o que demanda atenção redobrada dos segurados.

O cálculo do benefício continuará sendo feito com base na média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. Por isso, manter os pagamentos em dia é essencial para garantir um valor justo e proporcional ao tempo de contribuição.

Com as alterações, o INSS reforça que os trabalhadores devem acompanhar as atualizações e revisar seus planos de aposentadoria, evitando surpresas e assegurando uma transição mais tranquila para essa nova fase da vida.