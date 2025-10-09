O meia Giorgian De Arrascaeta, ídolo do Flamengo e atual vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 14 gols anotados, um a menos que o atacante cruzeirense Kaio Jorge, foi comunicado de que não fará parte do elenco da Seleção Uruguaia nos amistosos contra República Dominicana e Uzbequistão nos dias 10 e 13 deste mês.
No último domingo (5), o técnico Marcelo Bielsa divulgou a lista de 17 jogadores convocados para os compromissos da Data Fifa com outras grandes ausências: Nicolás de la Cruz, também do Flamengo, Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e Federico Valverde, do Real Madrid.
Com o Uruguai classificado para a Copa do Mundo de 2026, o treinador optou por um elenco composto por jovens das categorias de base da Celeste aliado a nomes conhecidos dentro do futebol brasileiro como Puma Rodríguez, do Vasco, Emiliano Martínez e Facundo Torres, ambos do Palmeiras, e Ignacio Laquintana, do RB Bragantino.
Os dois jogos uruguaios serão disputados na Malásia. O duelo com a República Dominicana está marcado para às 9h45 (de Brasília) do dia 10. Três dias depois, a Celeste enfrenta o Uzbequistão no mesmo horário. Nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai foi o quarto colocado com 28 pontos conquistados, superando o Brasil na disputa.
Os convocados pelo Uruguai para a Data FIFA
🧤 Goleiros: Franco Israel, Christopher Fiermarin;
🛡️ Defensores: José Luis (Puma) Rodríguez, Santiago Bueno, Santiago Mouriño, Nicolás Marichal, Marcelo Saracchi, Juan Manuel Sanabria e Nicolás Fonseca;
🧠 Meio-campistas: Emiliano Martínez, Kevin Amaro, Ignacio Laquintana, Rodrigo Zalazar;
🎯 Atacantes: Luciano Rodríguez, Facundo Torres, Federico Viñas e Agustín Álvarez.
