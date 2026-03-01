Pessoas com pressão alta precisam prestar atenção não apenas ao sal, mas também aos líquidos consumidos diariamente. Alguns produtos podem provocar elevação rápida da pressão arterial e dificultar o controle da hipertensão, aumentando o risco de problemas cardiovasculares.

Álcool

O álcool, presente em cervejas, coquetéis e destilados, pode parecer inofensivo em pequenas doses, mas seu efeito no organismo é complexo. Ele provoca relaxamento temporário dos vasos sanguíneos, mas a pressão tende a subir depois.

Além disso, o álcool contribui para desidratação e ganho de peso, fatores que sobrecarregam o sistema circulatório. Idosos, por exemplo, estão mais suscetíveis aos efeitos da desidratação, pois a sensação de sede diminui com a idade.

Cafeína

O café, chás, refrigerantes à base de cola e bebidas energéticas contêm cafeína, que provoca aumento da pressão arterial. Embora não seja proibida, a ingestão excessiva ou frequente pode gerar picos. Controlar o consumo e avaliar tolerância à cafeína, preferencialmente com orientação médica, ajuda a reduzir os impactos.

Bebidas açucaradas

Refrigerantes, sucos industrializados e chás adoçados concentram açúcar e calorias vazias, favorecendo ganho de peso e resistência à insulina. Esse conjunto aumenta a pressão arterial e inflama as artérias. Optar por água, bebidas sem adoçante ou pequenas porções de suco natural é uma forma de hidratar o corpo sem prejudicar a saúde do coração.

Estratégias simples para estabilidade

Além de evitar essas bebidas, hábitos como prática regular de exercícios, manter um peso saudável e alimentação equilibrada são essenciais. Dietas que priorizam vegetais, frutas, grãos integrais e proteínas magras ajudam a reduzir a retenção de líquidos e contribuem para manter a pressão arterial em níveis adequados.