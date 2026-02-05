Os apaixonados pelo cosmos já têm um compromisso marcado para este final de semana. No domingo, dia 8 de fevereiro, o céu será palco do ápice da chuva de meteoros Alfa Centaurídeos, um fenômeno que promete encantar quem estiver disposto a vigiar o firmamento. Com uma média prevista de seis estrelas cadentes por hora, o espetáculo privilegia justamente quem vive no Hemisfério Sul, colocando o Brasil em uma posição geográfica privilegiada para a observação.

O auge do fenômeno espacial em fevereiro

Mesmo que o evento já tenha dado seus primeiros sinais no final de janeiro e continue em atividade até o dia 20 deste mês, é na madrugada de domingo que a frequência de rastros luminosos atinge seu ponto máximo. Historicamente, essa chuva é conhecida por ser discreta, mas não faltam registros de anos em que surtos repentinos surpreenderam os astrônomos com dezenas de meteoros cruzando a atmosfera em um curto intervalo. Por isso, manter a atenção voltada para o alto pode render boas surpresas para quem decidir investir tempo na contemplação.

Quando e para onde olhar nas próximas horas

O relógio deve ser um aliado do observador, já que o período ideal para flagrar as luzes começa após a meia-noite. O ponto de origem desses fragmentos espaciais está localizado nas proximidades da constelação de Centauro. Um detalhe técnico que deve colaborar para o sucesso da empreitada é a luminosidade da Lua. Como o satélite estará prestes a entrar na fase minguante, o céu estará consideravelmente mais escuro do que em noites de lua cheia, permitindo que até os meteoros de brilho mais suave se destaquem na vastidão celeste com maior nitidez.

Dicas práticas para não perder nenhum detalhe

O melhor de tudo é que não há necessidade de investir em telescópios ou binóculos caros para participar da experiência. A visão humana, sem auxílio de lentes, é plenamente suficiente para captar o movimento das estrelas cadentes. A recomendação principal para quem deseja um visual digno de cinema é fugir da poluição luminosa das grandes cidades. Áreas mais afastadas e rurais facilitam o contraste necessário para a visão. Além disso, é fundamental dar tempo para que os olhos se acostumem com a escuridão absoluta, o que leva cerca de 20 minutos. Evitar o brilho das telas de celular nesse intervalo é o segredo para garantir que a retina esteja pronta para detectar qualquer lampejo súbito no horizonte.