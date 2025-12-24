Com o início de um novo ano, muitos motoristas acabam se deparando com contas atrasadas e dúvidas sobre o que pode ou não gerar problemas no trânsito. Entre os impostos mais comuns, o IPVA costuma levantar questionamentos, principalmente quando o pagamento não é feito dentro do prazo.

A falta de clareza sobre o que realmente é permitido faz com que muita gente circule sem saber se está irregular. Entender como funciona a regra evita multas, apreensão do veículo e outros transtornos que podem surgir de forma inesperada.

Até quando é permitido circular com o IPVA vencido

O IPVA é um imposto obrigatório para todos os proprietários de veículos no Brasil, mas o simples atraso no pagamento não impede imediatamente a circulação do carro. O ponto principal não é o vencimento do IPVA em si, e sim a situação do licenciamento do veículo.

Na prática, o motorista pode rodar com o IPVA atrasado até a data limite do licenciamento anual. Antes desse prazo, não há infração de trânsito apenas pelo imposto em atraso. No entanto, o débito continua existindo e pode gerar outras consequências administrativas.

Depois que o prazo do licenciamento vence, a situação muda. Sem o licenciamento em dia, o veículo passa a ser considerado irregular. A partir daí, se for abordado em uma fiscalização, o motorista pode sofrer penalidades imediatas, como:

multa de trânsito;

sete pontos na carteira de habilitação;

remoção do veículo para o pátio.

Ou seja, não é o IPVA vencido que gera a multa automática, mas sim a falta do licenciamento, que só é liberado após o pagamento do imposto, além de outras taxas obrigatórias.

Quais são as consequências do IPVA atrasado e como regularizar

Mesmo antes do vencimento do licenciamento, deixar o IPVA em atraso traz riscos financeiros. A dívida passa a acumular juros e multa diária, além de poder ser inscrita na dívida ativa do estado, o que dificulta futuras negociações.

Quando o débito entra na dívida ativa, o proprietário pode enfrentar:

cobrança judicial;

restrições no CPF;

dificuldades para vender ou transferir o veículo.

Para quem não consegue pagar o valor integral, existe a opção de parcelamento. As regras variam de acordo com cada estado, mas, em muitos casos, é possível dividir o débito usando cartão de crédito, com juros aplicados pela operadora.

Também é permitido quitar o IPVA junto com o licenciamento, desde que ambos estejam dentro do calendário vigente. Em alguns estados, como São Paulo, há inclusive a opção de antecipar o licenciamento ao regularizar todos os débitos do veículo.