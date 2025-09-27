O ator Flávio Migliaccio, lembrado pelo público principalmente por interpretar o Seu Chalita em Tapas & Beijos, faleceu em maio de 2020, aos 85 anos, após cometer suicídio. Ele foi encontrado em seu sítio, em Rio Bonito (RJ). A causa da morte foi confirmada por seu único filho, Marcelo, que relatou que o pai enfrentava uma depressão profunda desde 2019.

Uma carta psicografada inédita, atribuída ao ator, foi recentemente divulgada pelo canal Espiritualista, no YouTube. No texto, Migliaccio fala sobre as circunstâncias que o levaram ao gesto extremo e divide reflexões sobre sua vivência após a morte.

Antes de sua morte, o ator deixou um bilhete contundente, no qual fazia duras críticas à sociedade brasileira e à maneira como os idosos são tratados: “Me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é o caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão que foram 85 anos jogados fora… Num país como este”.

Na carta psicografada, porém, o ator adota um tom distinto e revela que seu propósito, agora, é levar conforto a outras pessoas: “O propósito dessa carta é compartilhar um pouco da luz que vem de Deus, bem como os conhecimentos que adquiri no plano em que me encontro. O propósito é iluminar àqueles que ainda estão na escuridão”.

Ele também relata um encontro emocionante com a mãe: “Já desconectado da vida terrena, lembro de uma senhora adentrando o quarto: era minha mãe. Nesse instante, uma enxurrada de memórias invadiu minha mente — os bolos, o café, os carinhos e afagos da minha infância. Minha mãe entrou lentamente, com um sorriso no rosto, e todo medo se dissipou”.