Como de costume durante o Carnaval, as aulas vão ser paralisadas por dois dias por conta do feriado emendado. Embora o Carnaval não seja considerado feriado nacional, a prática adotada pela maioria das redes de ensino é suspender as atividades na segunda e na terça-feira, o que garante aos estudantes alguns dias longe das salas de aula.

No calendário oficial brasileiro, o Carnaval é ponto facultativo, ou seja, estados, municípios e órgãos públicos têm autonomia para decidir se haverá expediente.

Apenas no estado do Rio de Janeiro a data é oficialmente considerada feriado.

Como funciona na prática

Na maioria das escolas de educação básica e instituições de ensino superior, o funcionamento costuma ser:

Segunda-feira de Carnaval: geralmente não há aula;

Terça-feira de Carnaval: geralmente não há aula;

Quarta-feira de Cinzas: muitas instituições retomam as atividades apenas no período da tarde.

Ainda assim, não há regra única. Algumas escolas privadas e universidades podem manter aulas normalmente, inclusive na quarta-feira pela manhã, ou optar por atividades remotas.

O que define a suspensão das aulas

A decisão depende de três fatores: leis estaduais ou municipais que podem transformar a data em feriado local; o calendário escolar aprovado no início do ano; e o tipo de instituição, já que universidades costumam ter mais autonomia administrativa.

Por isso, a orientação para estudantes é conferir o calendário oficial da escola ou faculdade, além de comunicados enviados por e-mail, aplicativos ou sites institucionais.

Em estados como São Paulo, por exemplo, estudantes da rede estadual já sabem que estarão liberados para aproveitar o Carnaval.