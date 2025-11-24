Os reajustes recentes do salário mínimo acima da inflação têm provocado efeitos significativos no mercado de trabalho brasileiro. Além de recuperar o poder de compra da população mais vulnerável, esses aumentos têm influenciado diretamente o rendimento médio dos trabalhadores, especialmente nos setores que concentram grande número de empregados com remuneração próxima ao piso nacional. Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgados pelo IBGE, mostram que entre janeiro e setembro de 2025 a renda média real teve crescimento de 4%, o maior avanço para o período já registrado.

Setores que mais cresceram

Na comparação com o trimestre equivalente do ano anterior, cinco áreas apresentaram os maiores aumentos salariais. Agricultura, pecuária e pesca lideraram com alta de 6,5%, seguidas pelo setor da construção, com 5,5%. Serviços domésticos tiveram elevação de 6,2%, e as atividades administrativas e financeiras registraram avanço médio de 3,9%. A administração pública e setores ligados à saúde e educação também apresentaram ganhos importantes, reforçando o impacto do salário mínimo na renda média do país.

De acordo com o IBGE, o efeito do reajuste do piso salarial é particularmente expressivo no comércio e nos serviços formais, onde grande parte dos trabalhadores recebe valores próximos ao mínimo. O aumento acaba se estendendo para faixas salariais um pouco mais altas, fenômeno conhecido como “efeito cascata”.

Política de valorização e novas projeções

Desde 2023, a política de valorização do salário mínimo voltou a ser aplicada no país após anos de interrupção. A regra determina que o piso seja reajustado com base na inflação acumulada mais o crescimento do PIB de dois anos anteriores. Assim, o valor passou para R$ 1.302 em 2023, R$ 1.412 em 2024 e R$ 1.518 em 2025. A projeção para 2026, segundo a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é de R$ 1.630.

A ampliação do emprego formal também tem contribuído para a elevação da renda média. Com mais trabalhadores com carteira assinada, cresce o número de pessoas vinculadas ao mínimo e, portanto, impactadas diretamente pelo reajuste. Além disso, a mudança fortalece a arrecadação e a sustentabilidade da Previdência Social, que teve aumento recorde de contribuintes e concessões de benefícios em 2024.

Efeitos na economia e redução de desigualdades

O avanço do salário mínimo beneficia não apenas trabalhadores, mas também aposentados e pensionistas do INSS, já que cerca de 70% dos benefícios previdenciários são calculados com base no piso. Estimativas apontam que o reajuste de 2025 deve gerar mais de R$ 81 bilhões em circulação na economia, além de reforçar a arrecadação tributária sobre o consumo.

Para especialistas, a valorização do salário mínimo contribui para reduzir desigualdades históricas e impulsionar o crescimento econômico. O desafio agora é garantir continuidade à política e manter equilíbrio entre remuneração digna e sustentabilidade fiscal.