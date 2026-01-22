Toda capital tem um endereço capaz de traduzir seu ritmo e sua personalidade. Em Buenos Aires, esse papel cabe à Avenida Corrientes, uma das vias mais conhecidas da cidade e referência quando o assunto é cultura, lazer e vida urbana. Com quase nove quilômetros de extensão, a avenida corta seis bairros e reúne diferentes paisagens, hábitos e histórias, consolidando o apelido de “rua que nunca dorme”.

Um percurso marcado por turismo e memória

A Corrientes nasce na região de Puerto Madero, próxima ao Rio da Prata, e já nos primeiros quarteirões revela espaços simbólicos da capital argentina. É ali que estão o Centro Cultural Kirchner, um dos maiores da América Latina, e o tradicional Luna Park, palco de eventos esportivos históricos e grandes shows internacionais.

À medida que avança em direção ao Centro, a avenida se conecta a áreas de intenso movimento, cruzando a rua Florida, conhecida pelas lojas e galerias, e chegando ao encontro com a Avenida 9 de Julio. Nesse ponto está o Obelisco, monumento que se tornou um dos principais símbolos de Buenos Aires.

Gastronomia e boemia que atravessam gerações

Quando a noite cai, a Corrientes ganha ainda mais vida. A região próxima à Praça da República concentra teatros, casas de espetáculo e espaços ligados ao tango, gênero musical que marcou época entre as décadas de 1930 e 1950. Ao redor, pizzarias e cafés tradicionais seguem como ponto de encontro de moradores e visitantes, mantendo hábitos que atravessaram décadas.

Livros, arte e circulação cultural

Seguindo o trajeto, surgem as famosas livrarias que funcionam até tarde, atraindo leitores de todos os perfis. O Paseo de la Plaza se destaca como polo cultural, com programação variada de teatro e música. Já nas proximidades do bairro Once, o cenário é de comércio popular intenso, com lojas e galerias sempre cheias.

Bairros residenciais e herança do tango

Nos trechos finais, a avenida cruza áreas mais residenciais, como Abasto, Almagro e Villa Crespo. Nessas regiões, a memória do tango permanece viva em cafés, murais e homenagens a Carlos Gardel, ícone da música argentina.

Mais do que uma simples via urbana, a Avenida Corrientes é um retrato pulsante de Buenos Aires, reunindo história, cultura e movimento contínuo do dia à madrugada.