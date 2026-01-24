A recente ação dos Estados Unidos contra a Venezuela, envolvendo acusações contra o presidente Nicolás Maduro por crimes como narcoterrorismo e conspiração para o tráfico de drogas, elevou o nível de tensão nas relações com o país sul-americano, afetando diversos governos ao redor do mundo.

Por conta disso, pousos recentes de aviões Airbus A340 venezuelanos flagrados por câmeras de segurança do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, geraram preocupação na população brasileira. Confira um dos momentos mais recentes abaixo (via Golf Oscar Romeo):

Partindo de Caracas, capital da Venezuela, as aeronaves pousaram no Brasil ao menos três vezes somente em janeiro, o que contribuiu para o surgimento de rumores sobre os reais motivos destas viagens.

Todavia, conforme divulgado pelo portal Aeroin, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, confirmou no começo do mês que os aviões estão vindo ao Brasil para buscar insumos médicos, especialmente dedicados à diálise, que foram doados pelo Brasil.

O material, que está sendo encaminhado a hospitais na Venezuela, totaliza cerca de 100 toneladas, e por conta do limite de carga que as aeronaves podem carregar, a recolha precisou ser feita de forma fracionada.

Brasil pode substituir Portugal em parceria com a Venezuela

É importante destacar que, originalmente, a TAP Air Portugal era responsável para enviar os insumos médicos de maneira regular à Venezuela. Porém, desde o início das operações militares dos EUA no Caribe, as entregas foram suspensas.

Isso porque voos de aéreas estrangeiras para o país foram suspensos. Por conta disso, o Brasil acabou se destacando como o novo entreposto, passando a suprir a necessidade da nação vizinha.

Ainda segundo o Aeroin, as operações para entrega de carga médica foram iniciadas ainda no final do ano passado, uma vez que, no dia 24 de dezembro, voos de uma companhia aérea nacional foram direcionados para Caracas levando o mesmo tipo de material.