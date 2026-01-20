No Brasil, existem diversas celebridades que, por conta de seus patrimônios grandiosos, se destacam em rankings das maiores fortunas do país. E um bom exemplo disso é o cantor Gusttavo Lima, que frequentemente exibe itens luxuosos em suas redes.

Considerado um dos maiores nomes da música sertaneja contemporânea, o “Embaixador” possui diversos carros de alto padrão e mansões que se assemelham a palácios. Contudo, um de seus itens de maior valor certamente é seu jatinho particular, avaliado em cerca de R$ 250 milhões.

Com capacidade para até 17 passageiros, a aeronave modelo Gulfstream G550 é considerada atualmente a mais cara do país, podendo atingir valores ainda mais elevados quando se trata de unidades de fabricação mais recente.

Embora seja alto, especialistas destacam que o investimento compensa, já que o avião se equipara a “uma casa com asas”. Isso porque, além de ser um sinônimo de luxo e sofisticação, ele ainda se destaca pelo alto padrão de conforto que oferece aos passageiros.

Vale destacar que, além do preço de compra, o jatinho também possui despesas rotineiras com combustível equipe técnica, hangaragem e seguros, bem como um custo de manutenção anual que ultrapassa os R$ 10 milhões. Portanto, sua aquisição é restrita a detentores de grandes fortunas.

Avião de cantor conta com diversas modificações

Apesar do avião já ser capaz de oferecer uma experiência de alto nível, o modelo adquirido por Gusttavo Lima foi totalmente personalizado, contando com uma parte interna que eleva ainda mais seu valor.

Tanto os bancos, que contam com o brasão da família Lima aplicado, quanto as áreas do avião contam com acabamentos de couro importado. Além disso, a aeronave também conta com iluminação ajustável e um sistema de multimídia de última geração.

Desta forma, o cantor pode realizar suas turnês e até mesmo viajar até sua casa em Miami com o máximo de conforto, evitando desgastes mesmo durante rotas excessivamente longas.