Presente no Brasil e em outros grandes mercados, o Santander traçou metas ambiciosas para os próximos anos. A instituição, que soma mais de 68 milhões de clientes no país, anunciou que pretende elevar seu lucro anual para além de 20 bilhões de euros até 2028.

Na conversão atual, o valor supera R$ 121 bilhões. A projeção faz parte do plano estratégico para o período de 2026 a 2028.

Meta de crescimento

Em 2025, o banco espanhol registrou lucro líquido recorde de 14,1 bilhões de euros. Agora, quer avançar ainda mais. A estratégia prevê expansão nos Estados Unidos e no Reino Unido, aumento da base de clientes e redução de despesas por meio de modernização tecnológica.

A presidente-executiva Ana Botín afirmou que o objetivo é atender mais de 210 milhões de clientes na Europa e nas Américas até o fim do ciclo estratégico. No encerramento do ano passado, o grupo contabilizava cerca de 180 milhões de clientes.

Rentabilidade e aquisições

O Santander também revisou sua meta de rentabilidade. O indicador conhecido como Rote deve superar 20%, avanço de quase quatro pontos percentuais. A expectativa considera ganhos decorrentes das aquisições do banco americano Webster e do britânico TSB.

Ao longo das últimas décadas, a diversificação geográfica foi apontada como um dos pilares do grupo. Com atuação em dez mercados principais, o banco conseguiu atravessar períodos de recessão em determinadas regiões. Por outro lado, ficou exposto à oscilação cambial, especialmente em países da América Latina.

Transformação tecnológica

Parte relevante do plano envolve eficiência operacional. A instituição pretende reduzir seu índice de eficiência para cerca de 36% até 2028. Em 2025, o percentual estava em 41,2%.

Para isso, aposta na criação de uma plataforma global de tecnologia da informação e na unificação de processos internos. A meta é aumentar receitas e cortar custos de forma estrutural.

Remuneração aos acionistas

O banco também detalhou sua política de distribuição de resultados. O payout será mantido em 50%, dividido igualmente entre dividendos em dinheiro e recompra de ações. A partir de 2027, a parcela paga em dinheiro deverá subir para 35%.

Após o anúncio das metas, as ações do Santander registraram alta superior a 2,6%, refletindo a reação positiva do mercado às novas projeções.