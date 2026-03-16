Nesta terça-feira, 17 de março, moradores de algumas cidades devem se preparar para mudanças. Isso porque o dia é marcado por feriados municipais em determinados locais, o que leva ao fechamento de agências bancárias e à suspensão de parte dos serviços.

Embora a data não seja um feriado nacional, ela aparece no calendário oficial do setor bancário devido às celebrações específicas de alguns municípios. Nesses locais, as instituições financeiras costumam interromper o atendimento ao público.

Cidades que terão feriado

De acordo com informações do site GZH, entre os municípios onde a data é considerada feriado estão:

Guaiúba (CE)

Ceres (GO)

Rialma (GO)

Antônio Carlos (MG)

Toritama (PE)

Rio das Flores (RJ)

Itaqui (RS)

Aracaju (SE)

Indiana (SP)

Nessas localidades, o expediente bancário costuma ser suspenso durante o dia. Ainda assim, serviços digitais, como aplicativos e internet banking, permanecem disponíveis para os clientes.

Por que o fechamento acontece apenas em algumas cidades

No Brasil, cada município possui autonomia para criar datas comemorativas próprias. A legislação permite que cidades instituam até quatro feriados municipais, geralmente ligados a eventos históricos locais, padroeiros ou aniversários da cidade. Por causa disso, o funcionamento de bancos e até parte do comércio pode variar bastante de uma cidade para outra.

Situação já ocorreu no ano passado

A interrupção do atendimento bancário nessa data não é novidade. No ano passado, a mesma coisa ocorreu em alguns municípios e a expectativa é de que se repita neste ano.

Por isso, quem mora em cidades com celebrações municipais deve verificar o calendário e, se necessário, antecipar pagamentos ou operações bancárias para evitar imprevistos.