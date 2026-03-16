Nesta terça-feira, 17 de março, moradores de algumas cidades devem se preparar para mudanças. Isso porque o dia é marcado por feriados municipais em determinados locais, o que leva ao fechamento de agências bancárias e à suspensão de parte dos serviços.
Embora a data não seja um feriado nacional, ela aparece no calendário oficial do setor bancário devido às celebrações específicas de alguns municípios. Nesses locais, as instituições financeiras costumam interromper o atendimento ao público.
Cidades que terão feriado
De acordo com informações do site GZH, entre os municípios onde a data é considerada feriado estão:
- Guaiúba (CE)
- Ceres (GO)
- Rialma (GO)
- Antônio Carlos (MG)
- Toritama (PE)
- Rio das Flores (RJ)
- Itaqui (RS)
- Aracaju (SE)
- Indiana (SP)
Nessas localidades, o expediente bancário costuma ser suspenso durante o dia. Ainda assim, serviços digitais, como aplicativos e internet banking, permanecem disponíveis para os clientes.
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Por que o fechamento acontece apenas em algumas cidades
No Brasil, cada município possui autonomia para criar datas comemorativas próprias. A legislação permite que cidades instituam até quatro feriados municipais, geralmente ligados a eventos históricos locais, padroeiros ou aniversários da cidade. Por causa disso, o funcionamento de bancos e até parte do comércio pode variar bastante de uma cidade para outra.
Situação já ocorreu no ano passado
A interrupção do atendimento bancário nessa data não é novidade. No ano passado, a mesma coisa ocorreu em alguns municípios e a expectativa é de que se repita neste ano.
Por isso, quem mora em cidades com celebrações municipais deve verificar o calendário e, se necessário, antecipar pagamentos ou operações bancárias para evitar imprevistos.
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