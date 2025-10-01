A apresentadora Chris Flores, que se desligou do SBT em abril do ano passado, está de volta à TV. Ela fechou acordo com a Band e deve assumir o comando do Melhor da Tarde ao lado de Leo Dias. O contrato foi oficializado na última segunda-feira (29/9).

Segundo fontes próximas à negociação, Chris fechou com a Band por um salário de R$ 25 mil — bem abaixo dos R$ 60 mil que recebia no SBT, quando apresentava o Fofocalizando. A escolha foi impulsionada pela vontade de retornar à TV e reconquistar espaço após um tempo afastada dos holofotes.

Chris deixou oficialmente o SBT em abril de 2024, após ter solicitado sua saída do Fofocalizando ainda em novembro de 2023. Na ocasião, explicou que não se identificava mais com o formato de fofocas. Desde então, passou a se dedicar aos estudos, concluindo a graduação em História, além de manter um canal no YouTube, que já ultrapassa a marca de 315 mil inscritos.

A volta à televisão também simboliza uma reaproximação com Leo Dias, com quem Chris já dividiu a bancada no SBT. Foi o jornalista, aliás, quem sugeriu seu nome à Band. Nessa nova etapa, a apresentadora não ficará limitada às notícias de celebridades: deve ainda conduzir entrevistas, receitas e outros quadros do programa.

A carreira de Chris Flores, nova contratada da Band

Chris Flores é jornalista, apresentadora e escritora. Formada em Jornalismo, iniciou a carreira na imprensa escrita, passando por veículos como Folha de S. Paulo, Diário de S. Paulo e revistas da Editora Abril.

Sua projeção nacional veio na televisão, principalmente no SBT, onde comandou programas como Eliana (no quadro Rola ou Enrola), Troca de Família, Fofocalizando e substituições no Bom Dia & Cia. Ao longo da trajetória, ficou conhecida pelo estilo comunicativo e pelo bom trânsito entre o jornalismo de variedades e o entretenimento.