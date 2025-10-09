O Bolsa Família continua sendo a principal política social do Governo Federal voltada para famílias em situação de vulnerabilidade. O programa tem como objetivo garantir renda mínima, promover inclusão social e assegurar o acesso a serviços básicos de saúde e educação.

Quem tem direito ao Bolsa Família

Para participar, é necessário que a renda mensal por pessoa da família não ultrapasse R$ 218. Esse é o limite que define se o grupo familiar está apto a receber o benefício. O primeiro passo é procurar o setor responsável pelo Cadastro Único (CadÚnico) e pelo Bolsa Família no município, levando os documentos pessoais e comprovantes de residência e renda.

É importante lembrar que estar inscrito no CadÚnico é apenas o primeiro requisito — a inclusão no programa depende da análise do governo, que avalia se a família cumpre todos os critérios exigidos.

Compromissos dos beneficiários

Além de se enquadrar nos critérios de renda, quem recebe o Bolsa Família também deve cumprir algumas obrigações ligadas à saúde e à educação. Entre as principais exigências estão:

Garantir a frequência escolar mínima de crianças e adolescentes;

Manter o calendário de vacinação atualizado;

Realizar o acompanhamento pré-natal no caso de gestantes;

Fazer o acompanhamento nutricional de crianças menores de sete anos.

Essas medidas visam fortalecer o desenvolvimento das famílias e garantir melhores condições de vida no longo prazo.

Motivos que podem levar à suspensão do pagamento

Algumas situações podem resultar no bloqueio temporário ou definitivo do benefício. Entre as mais comuns estão:

Cadastro desatualizado: dados incorretos ou desatualizados no CadÚnico, como endereço, telefone ou composição familiar;

dados incorretos ou desatualizados no CadÚnico, como endereço, telefone ou composição familiar; Renda acima do limite: quando a renda mensal ultrapassa R$ 218 por pessoa;

quando a renda mensal ultrapassa R$ 218 por pessoa; Frequência escolar abaixo do exigido: 60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para estudantes de 6 a 18 anos;

60% para crianças de 4 a 5 anos e 75% para estudantes de 6 a 18 anos; Pendências na área da saúde: falta de vacinas, ausência em consultas de pré-natal ou acompanhamento nutricional.

Manter as informações em dia e seguir as exigências do programa é essencial para garantir a continuidade do benefício.