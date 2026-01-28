O cronograma de pagamentos do Bolsa Família referente a janeiro entra na reta final nesta semana. A liberação dos valores é feita pela Caixa Econômica Federal de forma escalonada, conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), e segue até a sexta-feira, dia 30.

Últimos repasses de janeiro

Nesta segunda-feira, 26 de janeiro, recebem os beneficiários com NIS final 6. Na terça-feira (27), o pagamento é destinado aos inscritos com NIS final 7. Na quarta-feira (28), o crédito é liberado para quem tem NIS final 8. Já na quinta-feira (29), é a vez dos beneficiários com NIS final 9. O calendário de janeiro se encerra na sexta-feira (30), quando recebem aqueles com NIS final 0.

Calendário completo de janeiro

Os depósitos deste mês começaram no dia 19 de janeiro, para NIS final 1. Em seguida, os pagamentos ocorreram em 20 de janeiro (final 2), 21 de janeiro (final 3), 22 de janeiro (final 4) e 23 de janeiro (final 5). Após a pausa do fim de semana, o cronograma foi retomado em 26 de janeiro, seguindo até o dia 30.

Datas previstas para o Bolsa Família em 2026

Para todo o ano de 2026, o governo federal já definiu a previsão de repasses. Em janeiro, os pagamentos vão de 19 a 30. Em fevereiro, de 12 a 27. Em março, de 18 a 31. Em abril, de 16 a 30. Em maio, de 18 a 29. Em junho, de 17 a 30. Em julho, de 20 a 31. Em agosto, de 18 a 31. Em setembro, de 17 a 30. Em outubro, de 19 a 30. Em novembro, de 16 a 30. Já em dezembro, os valores serão pagos entre os dias 10 e 23.

Valor do benefício e quem pode receber

Atualmente, cerca de 18,7 milhões de famílias são atendidas pelo Bolsa Família, alcançando quase 49 milhões de pessoas. O valor mínimo é de R$ 600 por família, com adicionais conforme a composição familiar, como crianças, adolescentes e gestantes. Para ter direito ao programa, a renda mensal por pessoa deve ser de até R$ 218, além do cumprimento de compromissos nas áreas de saúde e educação.

Cadastro e movimentação do dinheiro

A inscrição no programa é feita por meio do Cadastro Único, disponível nos Cras das prefeituras. O dinheiro pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagamentos, transferências e saques sem a necessidade de ir até uma agência bancária.