A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (17) o repasse de novembro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 2. Neste mês, o programa atende 18,65 milhões de famílias em todo o país, movimentando R$ 12,69 bilhões. O valor médio creditado é de R$ 683,28, acima do piso de R$ 600 devido aos benefícios adicionais previstos na atual política social.

Benefícios adicionais reforçam renda de famílias com crianças

Entre os complementos do programa, o Benefício Primeira Infância segue como o mais expressivo: são R$ 150 mensais por criança de 0 a 6 anos. Em novembro, 8,23 milhões de crianças recebem esse adicional, totalizando um investimento de R$ 1,16 bilhão.

Outros auxílios de R$ 50 também permanecem ativos e contemplam diferentes grupos prioritários, alcançando:

575,3 mil gestantes,

382,3 mil nutrizes,

14,3 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.

Somados, estes três benefícios representam R$ 707,92 milhões adicionais injetados na economia.

Calendário e antecipações em cidades afetadas por desastres

O pagamento de novembro segue o cronograma por final do NIS até o dia 28. No entanto, em 708 municípios de nove estados, os recursos foram liberados já na sexta-feira (14), devido ao impacto de eventos climáticos extremos. A antecipação alcançou 1,05 milhão de famílias.

Além de todos os municípios do Rio Grande do Sul e do Acre, também receberam antecipação cidades do Rio Grande do Norte, Paraná, Sergipe, São Paulo, Piauí, Roraima e Amazonas. Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, chamou atenção após registrar cerca de 90% das construções destruídas por um tornado.

Perfil dos beneficiários e Regra de Proteção

As mulheres seguem como maioria entre os responsáveis pelo benefício: 83,91%, o que representa 15,65 milhões de titulares. Entre os 48,59 milhões de beneficiados, 58,61% são mulheres. Pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas representam 73,44% do total.

O programa ainda atinge públicos estratégicos, como:

243,9 mil famílias indígenas,

285,5 mil quilombolas,

394,8 mil catadores,

257,8 mil pessoas em situação de rua,

37 mil famílias em risco social,

672,9 mil famílias em insegurança alimentar.

A chamada Regra de Proteção mantém 2,42 milhões de famílias no programa mesmo após aumento de renda. Nesses casos, o repasse é reduzido para 50% do valor por até um ano – ou dois anos para quem entrou na transição até maio.

Para consultar valores e datas de pagamento, os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem.