A Caixa Econômica Federal começou nesta segunda-feira (17) o repasse de novembro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 2. Neste mês, o programa atende 18,65 milhões de famílias em todo o país, movimentando R$ 12,69 bilhões. O valor médio creditado é de R$ 683,28, acima do piso de R$ 600 devido aos benefícios adicionais previstos na atual política social.
Benefícios adicionais reforçam renda de famílias com crianças
Entre os complementos do programa, o Benefício Primeira Infância segue como o mais expressivo: são R$ 150 mensais por criança de 0 a 6 anos. Em novembro, 8,23 milhões de crianças recebem esse adicional, totalizando um investimento de R$ 1,16 bilhão.
Outros auxílios de R$ 50 também permanecem ativos e contemplam diferentes grupos prioritários, alcançando:
- 575,3 mil gestantes,
- 382,3 mil nutrizes,
- 14,3 milhões de crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos.
Somados, estes três benefícios representam R$ 707,92 milhões adicionais injetados na economia.
Calendário e antecipações em cidades afetadas por desastres
Saque liberado 💵
O pagamento de novembro segue o cronograma por final do NIS até o dia 28. No entanto, em 708 municípios de nove estados, os recursos foram liberados já na sexta-feira (14), devido ao impacto de eventos climáticos extremos. A antecipação alcançou 1,05 milhão de famílias.
Além de todos os municípios do Rio Grande do Sul e do Acre, também receberam antecipação cidades do Rio Grande do Norte, Paraná, Sergipe, São Paulo, Piauí, Roraima e Amazonas. Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, chamou atenção após registrar cerca de 90% das construções destruídas por um tornado.
Perfil dos beneficiários e Regra de Proteção
As mulheres seguem como maioria entre os responsáveis pelo benefício: 83,91%, o que representa 15,65 milhões de titulares. Entre os 48,59 milhões de beneficiados, 58,61% são mulheres. Pessoas que se autodeclaram pretas ou pardas representam 73,44% do total.
O programa ainda atinge públicos estratégicos, como:
- 243,9 mil famílias indígenas,
- 285,5 mil quilombolas,
- 394,8 mil catadores,
- 257,8 mil pessoas em situação de rua,
- 37 mil famílias em risco social,
- 672,9 mil famílias em insegurança alimentar.
A chamada Regra de Proteção mantém 2,42 milhões de famílias no programa mesmo após aumento de renda. Nesses casos, o repasse é reduzido para 50% do valor por até um ano – ou dois anos para quem entrou na transição até maio.
Para consultar valores e datas de pagamento, os beneficiários podem acessar o aplicativo Caixa Tem.
