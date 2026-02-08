O Bolsa Família segue com uma série de compromissos obrigatórios que precisam ser cumpridos pelas famílias atendidas para que o repasse mensal seja mantido. As exigências fazem parte do desenho do programa e estão ligadas principalmente às áreas de saúde e educação. Quando essas regras não são respeitadas, o benefício pode sofrer advertências, interrupções temporárias ou até ser cancelado.

Exigências na área da saúde

No acompanhamento de saúde, o foco está na proteção da infância e no cuidado com gestantes. Crianças de até sete anos precisam estar com o calendário de vacinação atualizado, além de participar regularmente das avaliações nutricionais realizadas pela rede pública. Essas ações permitem identificar precocemente problemas de crescimento e garantir um desenvolvimento mais saudável.

As mulheres grávidas incluídas no programa também têm responsabilidades específicas. É obrigatório realizar o pré-natal completo pelo Sistema Único de Saúde, seguindo consultas, exames e orientações médicas. O acompanhamento adequado durante a gestação é considerado essencial para reduzir riscos à mãe e ao bebê.

Frequência escolar é monitorada

Na educação, o governo acompanha de perto a presença dos estudantes nas salas de aula. Crianças entre quatro e seis anos devem ter, no mínimo, 60% de frequência escolar. A regra busca estimular o ingresso precoce no ambiente educacional e reduzir atrasos no aprendizado.

Já para crianças e adolescentes de seis a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica, a exigência é maior. Nesses casos, a frequência mínima estabelecida é de 75%. Quando o índice não é alcançado, a família pode ter o pagamento suspenso, reforçando o caráter educativo e social do programa.

Calendário de pagamentos de 2026

O cronograma de repasses do Bolsa Família ao longo de 2026 já está definido. Os pagamentos começam em fevereiro, entre os dias 12 e 27, e seguem mensalmente até dezembro, quando os depósitos ocorrem de 10 a 23. Entre março e novembro, os valores são liberados sempre na segunda quinzena de cada mês, conforme o final do Número de Identificação Social.

O cumprimento das condicionalidades é fundamental para garantir o recebimento contínuo do benefício e fortalecer o papel do programa na promoção da saúde, da educação e da inclusão social.