Com a chegada de 2026, milhões de famílias em todo o país já aguardam as atualizações do Bolsa Família, programa que se tornou essencial para garantir segurança financeira e alimentar à população em situação de vulnerabilidade. O novo ano traz expectativas sobre o calendário de pagamentos e sobre os valores que continuarão sendo repassados aos beneficiários.

Mesmo sem o cronograma oficial divulgado pelo Governo Federal, há grande expectativa de que o formato adotado em 2025 seja mantido. Isso significa que as datas de pagamento devem continuar sendo organizadas de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS), respeitando o padrão dos últimos anos e priorizando a distribuição de recursos sem sobrecarga nos sistemas bancários.

Novo calendário e possíveis antecipações do Bolsa Família em 2026

O calendário de pagamentos do Bolsa Família ainda não saiu, mas deve seguir o modelo tradicional: depósitos realizados nos últimos dez dias úteis de cada mês, conforme o final do NIS de cada beneficiário. Essa organização evita filas e garante mais agilidade no atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal.

A previsão é de que o calendário oficial deve sair entre a semana do Natal e do Ano Novo, assim como em anos anteriores. O governo antecipou o repasse de dezembro, permitindo que as famílias recebam antes das festas de fim de ano. Essa prática já se tornou comum e visa proporcionar um alívio financeiro extra em um dos períodos de maior gasto para os lares brasileiros.

Além disso, para os meses que seguirão em 2026, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social pode autorizar antecipações em casos de emergências, como enchentes, deslizamentos ou estiagens prolongadas. Nessas situações, os beneficiários das áreas atingidas recebem o valor do programa logo no primeiro dia do calendário mensal, garantindo apoio imediato para necessidades básicas como alimentação, abrigo e transporte.

A previsão de datas para janeiro de 2026 deve seguir o seguinte padrão:

NIS final 1: 20/01/2026

NIS final 2: 21/01/2026

NIS final 3: 22/01/2026

NIS final 4: 23/01/2026

NIS final 5: 26/01/2026

NIS final 6: 27/01/2026

NIS final 7: 28/01/2026

NIS final 8: 29/01/2026

NIS final 9: 30/01/2026

NIS final 0: 31/01/2026

Valores e critérios atualizados do Bolsa Família

O valor básico do Bolsa Família continua em R$ 600 por família, mas os benefícios complementares permanecem para atender às diferentes realidades familiares. Esses adicionais têm como foco o cuidado com crianças, adolescentes e gestantes, ampliando o alcance social do programa.

Os valores extras seguem as seguintes categorias:

Benefício Primeira Infância (BPI): R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 150 por criança de até 6 anos; Benefício Variável Familiar (BVF): R$ 50 por gestante, lactante, criança ou adolescente de 7 a 18 anos;

R$ 50 por gestante, lactante, criança ou adolescente de 7 a 18 anos; Benefício Variável Nutriz (BVN): R$ 50 para bebês de até 6 meses, com o objetivo de garantir alimentação adequada.

Para participar do programa, a renda mensal por pessoa da família deve ser de até R$ 218. O cálculo é feito somando-se todos os rendimentos e dividindo pelo número de moradores do lar. Famílias dentro desse limite podem se inscrever no Cadastro Único (CadÚnico) nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Além da renda, é necessário manter os compromissos exigidos pelo programa, como:

Garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes;

Realizar o pré-natal no caso de gestantes;

Manter a vacinação das crianças em dia.

Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, que permite transferências, compras com cartão virtual e saques em lotéricas, terminais eletrônicos e correspondentes bancários.