Os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de maio já têm datas definidas, seguindo o cronograma tradicional baseado no final do Número de Identificação Social (NIS). Os depósitos são realizados de forma escalonada para evitar filas e facilitar o acesso dos beneficiários ao recurso.

Os primeiros pagamentos começam no dia 18 de maio e seguem até o dia 29, contemplando todos os grupos conforme o dígito final do NIS. O valor mínimo do benefício permanece em R$ 600 por família, podendo ser maior de acordo com adicionais previstos para crianças, gestantes e adolescentes.

Além do valor base, o programa continua pagando benefícios extras, como o adicional para crianças de até 6 anos e valores complementares para dependentes entre 7 e 18 anos, o que pode aumentar significativamente o total recebido por algumas famílias.

A recomendação é que os beneficiários fiquem atentos às datas específicas para evitar atrasos no saque ou movimentação do dinheiro, que pode ser feito diretamente pelo aplicativo oficial ou nas agências autorizadas.

Confira o calendário completo de pagamentos de maio

Os depósitos seguem o número final do NIS de cada beneficiário. Veja as datas completas:

Final do NIS 1 – pagamento em 18/5

Final do NIS 2 – pagamento em 19/5

Final do NIS 3 – pagamento em 20/5

Final do NIS 4 – pagamento em 21/5

Final do NIS 5 – pagamento em 22/5

Final do NIS 6 – pagamento em 25/5

Final do NIS 7 – pagamento em 26/5

Final do NIS 8 – pagamento em 27/5

Final do NIS 9 – pagamento em 28/5

Final do NIS 0 – pagamento em 29/5

Com o calendário organizado, os beneficiários conseguem se planejar melhor para o uso do recurso ao longo do mês, garantindo maior controle financeiro dentro de casa.