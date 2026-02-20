Beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) final 5 começam a receber a parcela de fevereiro nesta sexta-feira (20). Os depósitos são realizados pela Caixa Econômica Federal, responsável pela operação do programa.

O valor mínimo permanece em R$ 600 por família. No entanto, o total pode se aproximar de R$ 1.000 conforme a composição familiar e o cumprimento das exigências do programa.

Quem possui NIS com final entre 1 e 4 já teve o valor creditado nos dias anteriores. Os demais beneficiários seguem o calendário, que neste mês foi ajustado em razão do Carnaval, com pagamentos iniciados no dia 12 e previsão de encerramento no dia 27.

Valor pode ultrapassar os R$ 600

Para ter direito ao pagamento, é necessário possuir renda mensal por pessoa de até R$ 218 e estar inscrito no CadÚnico. Além disso, o programa exige frequência escolar mínima de 75% para crianças e adolescentes, vacinação atualizada e acompanhamento pré-natal no caso de gestantes.

O valor cresce com a inclusão de adicionais específicos. O Benefício Primeira Infância, por exemplo, garante mais R$ 150 por criança de até seis anos. Já o Benefício Variável Familiar acrescenta R$ 50 para integrantes entre 7 e 18 anos e também para gestantes.

Há ainda o Benefício Nutrizes, que prevê um adicional de R$ 50 para famílias com bebês de até seis meses de idade.

Como consultar o pagamento

As informações sobre valores, datas e movimentação dos recursos estão disponíveis no aplicativo Caixa Tem. Pelo aplicativo, o beneficiário pode consultar o saldo e realizar transferências.