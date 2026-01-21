Foi iniciada nesta segunda-feira (19) a primeira leva de pagamentos do programa Bolsa Família de 2026, que beneficiará cerca de 18,7 milhões de famílias em situação de vulnerabilidade com um valor de R$ 600.

Contudo, é importante lembrar que o montante, estabelecido em 2023, corresponde ao piso do programa, já que dependendo da situação, o Bolsa Família pode disponibilizar alguns pagamentos adicionais.

Os valores, que são encaminhados junto do benefício principal, podem chegar a até R$ 150 e são cumulativos. Porém, para recebê-los, os beneficiários precisam atender a alguns critérios de elegibilidade.

Afinal, os pagamentos extras têm como objetivo suprir determinadas necessidades que podem impactar diretamente o orçamento mensal e afetar compromissos financeiros. São eles:

Benefício Primeira Infância: R$ 150 adicionais para famílias com crianças até 6 anos;

R$ 150 adicionais para famílias com crianças até 6 anos; Benefício Variável Familiar: R$ 50 extras por membro da família entre 7 e 18 anos incompletos ou gestantes e nutrizes;

R$ 50 extras por membro da família entre 7 e 18 anos incompletos ou gestantes e nutrizes; Benefício Variável Familiar Nutriz: famílias com bebês de até 7 meses de vida também ganham R$ 50 a mais;

famílias com bebês de até 7 meses de vida também ganham R$ 50 a mais; Benefício Variável Gestante: pagamento de R$ 50 para gestantes durante todo período da gravidez.

Calendário do Bolsa Família: confira as datas de pagamento de janeiro

Conforme citado anteriormente, os pagamentos do Bolsa Família foram iniciados nesta semana, seguindo as datas programadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Organizado com base no Número de Identificação Social (NIS), o calendário favorece apenas um grupo de beneficiários por vez para evitar a superlotação de bancos. E de acordo com o que foi divulgado pelo MDS, neste mês de janeiro, os pagamentos ocorrerão nas seguintes datas: