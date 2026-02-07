O governo federal anunciou que os pagamentos do Bolsa Família referentes ao mês de fevereiro serão antecipados, com início no dia 12. Este será o segundo mês do ano com a maior liberação antecipada do benefício, ficando atrás apenas de dezembro, quando os depósitos começarão no dia 10.

A liberação antecipada se deve ao calendário de fevereiro, que conta com menos dias e sofre influência do feriado de Carnaval. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os pagamentos seguem a ordem do dígito final do NIS (Número de Identificação Social), indicado no cartão do benefício.

Os pagamentos são realizados somente em dias úteis, sendo suspensos em fins de semana e feriados. Em fevereiro, o cronograma passa por ajustes por causa do feriado. Assim, após o depósito para beneficiários com NIS final 2, feito na sexta-feira (13), o próximo repasse acontece apenas na Quarta-feira de Cinzas, dia 18, para quem tem NIS final 3.

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600 por família, que pode ser ampliado conforme a composição do domicílio. Existem adicionais destinados a crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes, fazendo com que o valor final varie de acordo com o perfil de cada família.

Para receber o benefício, a principal exigência é que a renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 218. Esse cálculo considera a soma de toda a renda familiar dividida pelo número de moradores. Também é obrigatório cumprir condicionalidades sociais, como manter a frequência escolar de crianças e adolescentes, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal das gestantes.

Calendário de pagamentos do Bolsa Família em fevereiro