O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nesta segunda-feira (23), um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR) à possibilidade de conversão de sua prisão para o regime domiciliar.

O documento foi assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet, e segue agora para análise do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que terá a decisão final sobre o caso.

Possíveis desdobramentos

O posicionamento da PGR não garante a mudança imediata do regime de prisão, mas cria precedentes importantes para a decisão do STF. Caso a prisão domiciliar seja autorizada, o ex-presidente poderá cumprir a pena em casa, sob condições determinadas pelo tribunal, enquanto os procedimentos legais seguem em andamento.

Atualização médica

De acordo com o boletim médico divulgado também nesta segunda, Bolsonaro deverá receber alta da UTI nas próximas 24 horas. O boletim informa que o ex-presidente permanece estável clinicamente, com evolução e sem intercorrências e que “segue com antibioticoterapia endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora”.