O setor florestal brasileiro está prestes a dar um salto histórico com a implantação de um complexo industrial de proporções inéditas. A cidade de Inocência, no Mato Grosso do Sul, foi escolhida para receber aquela que promete ser a maior fábrica de celulose do mundo construída em etapa única.

O empreendimento será desenvolvido pela multinacional chilena Arauco, que prevê investimento na casa dos bilhões de dólares para viabilizar o chamado Projeto Sucuriú.

Estrutura de escala global

O complexo industrial ocupará uma área de aproximadamente 3.500 hectares e terá capacidade estimada de produção anual de 3,5 milhões de toneladas de celulose. O volume coloca a futura planta em posição de destaque no cenário internacional do setor.

A estratégia comercial já nasce voltada ao mercado externo. A maior parte da produção será destinada à exportação, abastecendo principalmente países da Ásia, Europa e América do Norte.

Impacto econômico e projeção internacional

Além do porte industrial, o projeto deve impulsionar a economia regional com geração de empregos e fortalecimento da cadeia produtiva ligada ao setor florestal. A chegada da empresa ao Brasil também amplia a presença internacional do país na indústria de base florestal.

Com esse movimento, o Brasil reforça sua posição entre os maiores produtores globais de celulose e consolida o Centro-Oeste como uma nova fronteira estratégica para investimentos de grande escala.