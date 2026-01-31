O Brasil deve registrar um aumento expressivo na chegada de turistas e empresários chineses nos próximos meses. Isso porque o país deixará de exigir vistos de curta duração para chineses, medida válida até 31 de dezembro de 2026. A decisão foi tomada após conversa entre o presidente Lula e o presidente chinês Xi Jinping e já gerou efeitos no setor de turismo.

Isenção de visto impulsiona buscas por viagens

Minutos depois do anúncio oficial, plataformas de viagem da China registraram um salto significativo na procura por passagens aéreas com destino ao Brasil. Dados da plataforma Qunar indicam que as buscas por voos para Brasília cresceram 84%, enquanto Rio de Janeiro e São Paulo tiveram aumentos de 27% e 22%, respectivamente.

O movimento não se limitou a uma reação momentânea. Desde a confirmação da isenção, as pesquisas semanais por voos partindo de cidades chinesas rumo ao Brasil seguem em alta.

Além de estimular o turismo, a medida amplia as possibilidades de intercâmbio cultural e educacional. Turistas chineses demonstram interesse tanto pelas paisagens naturais brasileiras quanto por eventos culturais do Brasil.

Novas oportunidades para negócios e investimentos

A isenção de visto também impacta diretamente o ambiente de negócios. Empresários chineses passam a encontrar menos barreiras para investir em infraestrutura, tecnologia e agronegócio no Brasil.

Com a entrada facilitada, parcerias comerciais tendem a se intensificar e expandir a presença de empresas chinesas no país. Para o governo e o setor privado, a “invasão chinesa” representa uma oportunidade de fortalecer laços econômicos, culturais e diplomáticos entre Brasil e China.