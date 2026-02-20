Uma nova iniciativa federal quer facilitar o acesso ao crédito para quem enfrenta dificuldades financeiras e trabalha por conta própria. A proposta é oferecer empréstimos de até R$ 21 mil a pessoas registradas no Cadastro Único, com foco em quem deseja investir ou expandir pequenos negócios.

A medida está sendo colocada em prática pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em conjunto com a Caixa Econômica Federal. Nesta fase inicial, o projeto funciona como piloto e ainda não contempla todo o território nacional.

Quem pode solicitar e quais são as condições?

O crédito é voltado para empreendedores de baixa renda, tanto formais quanto informais. A iniciativa faz parte do Programa Acredita no Primeiro Passo, que busca estimular a autonomia financeira e ampliar oportunidades de geração de renda.

Os financiamentos disponíveis começam em R$ 500 e podem chegar a R$ 21 mil. As taxas de juros ficam abaixo de 1,5% ao mês, e o prazo para quitar a dívida varia entre quatro e doze meses, conforme a análise de cada caso.

Prioridade para grupos específicos

O programa estabelece metas para garantir maior inclusão no acesso ao crédito. Pelo menos 50% das operações devem ser destinadas a mulheres. Além disso, há atenção especial para:

Pessoas negras

Jovens empreendedores

Pessoas com deficiência

Povos e comunidades tradicionais

A intenção é reduzir barreiras históricas e incentivar o fortalecimento de pequenos negócios liderados por esses públicos.

Onde o projeto está sendo testado?

Nos primeiros três meses, a iniciativa está concentrada nas capitais São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A expansão para outras cidades dependerá dos resultados obtidos nesse período de avaliação.

Segundo o ministro Wellington Dias, a proposta vai além de oferecer auxílio emergencial: o objetivo é criar condições para que as famílias aumentem a renda e conquistem maior independência econômica por meio do trabalho e do empreendedorismo.