Famílias atendidas pelo Bolsa Família que possuem crianças pequenas seguirão contando, em 2026, com um reforço no orçamento mensal. O governo federal confirmou a manutenção do adicional de R$ 150 por criança de até seis anos, valor que integra o chamado Benefício Primeira Infância e complementa o pagamento mínimo de R$ 600 do programa social.

Complemento para famílias com crianças pequenas

O Benefício Primeira Infância é concedido para cada criança de zero a seis anos que faça parte do núcleo familiar inscrito no Bolsa Família. Na prática, o valor é somado ao repasse mensal e pode ser acumulado quando há mais de uma criança nessa faixa etária no mesmo domicílio.

A proposta do adicional é ampliar o apoio financeiro em um período considerado decisivo para o desenvolvimento infantil, abrangendo aspectos como alimentação, saúde e estímulos básicos para o crescimento físico e intelectual.

Regras para receber o valor extra

Para ter acesso ao benefício, é necessário que a família esteja com o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal atualizado. Além disso, continuam valendo as exigências do programa, como acompanhamento de saúde das crianças, cumprimento do calendário de vacinação e frequência escolar, quando aplicável.

O cálculo do pagamento leva em conta a composição familiar informada no sistema, o que torna fundamental a atualização correta dos dados junto aos órgãos responsáveis.

Foco no enfrentamento da pobreza infantil

Especialistas avaliam que o recorte da primeira infância é essencial no combate às desigualdades sociais. Para o economista Daniel Duque, pesquisador do FGV IBRE, políticas voltadas a famílias com crianças pequenas têm impacto direto na redução da pobreza no país.

Segundo ele, os índices de vulnerabilidade social se concentram justamente nos lares com crianças de até seis anos, o que torna o modelo do Bolsa Família mais eficaz ao considerar o número de dependentes.

Alcance do programa no país

Atualmente, o Bolsa Família beneficia cerca de 18,7 milhões de famílias em todo o Brasil. O valor médio pago gira em torno de R$ 691, resultado da soma do benefício básico com os adicionais. Apenas o Benefício Primeira Infância alcança mais de 8 milhões de crianças, com investimentos mensais superiores a R$ 1 bilhão.