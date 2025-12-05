O governo brasileiro divulgou o calendário de pagamentos de 2025 do programa Pé-de-Meia, iniciativa voltada a estudantes de baixa renda do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) matriculados em escolas públicas. Destinado a jovens de 14 a 24 anos, o programa garante apoio financeiro para estimular a continuidade dos estudos e reduzir a evasão escolar.

Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal diretamente em contas digitais dos beneficiários. O Pé-de-Meia é composto por quatro modalidades de apoio financeiro: Incentivo Matrícula, Incentivo Frequência, Incentivo Conclusão e Incentivo Enem. Esses benefícios têm como objetivo facilitar a permanência do estudante na escola e incentivar seu avanço acadêmico.

Incentivo Matrícula: R$ 200, pago anualmente.

Incentivo Frequência: R$ 1.800, dividido em nove parcelas anuais com frequência mínima de 80%.

Incentivo Conclusão: R$ 1.000, ao final de cada ano concluído.

Incentivo Enem: R$ 200 para aqueles que participam do Enem.

Os estudantes habilitados aos incentivos Conclusão e Enem, que somam R$ 1.200, poderão sacar o valor entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026. Além do Pé-de-Meia, o governo federal também instituiu a Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), criada para ampliar o acesso ao ensino superior e reduzir desigualdades.

O que é o programa Pé-de-Meia?

O Pé-de-Meia é um programa do governo federal criado para incentivar a permanência e a conclusão dos estudos por jovens de baixa renda matriculados no Ensino Médio ou na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas.

Ele funciona como uma espécie de poupança educacional, oferecendo pagamentos ao longo do ano para estudantes que cumprem requisitos como matrícula, frequência, conclusão das séries e participação no Enem.

O objetivo é reduzir a evasão escolar, apoiar financeiramente famílias vulneráveis e aumentar as chances de que jovens concluam a educação básica e sigam para o ensino superior ou para oportunidades melhores no mercado de trabalho.