Clientes com contas em atraso ganharam uma nova forma para reorganizar as finanças. O Itaú anunciou condições especiais de renegociação de dívidas, válidas até 31 de março, com foco em consumidores que desejam limpar o nome ou evitar a negativação do CPF.

Batizada de “Conte com o Itaú”, a campanha oferece descontos para pagamento à vista, parcelamentos que podem chegar a 72 vezes e possibilidade de reunir diferentes dívidas em um único acordo. A proposta é reduzir o valor das parcelas e adequar as condições à realidade financeira de cada cliente.

Segundo dados divulgados pelo próprio banco, mais de 81 milhões de brasileiros iniciaram o ano com algum tipo de restrição no CPF, o que limita o acesso a crédito e afeta o score financeiro.

Alívio financeiro e reorganização do orçamento

Além da renegociação das dívidas, o banco afirma que as taxas de juros podem ser ajustadas conforme o perfil do consumidor. A unificação de débitos em atraso também é apresentada como alternativa para simplificar o pagamento e evitar vários vencimentos ao longo do mês.

Como renegociar e consultar o CPF

A renegociação pode ser feita por meio de diferentes canais: aplicativo do banco, WhatsApp oficial, site de renegociação ou centrais telefônicas. Em todos os casos, as propostas são personalizadas de acordo com o tipo de dívida e o histórico do cliente.

Para quem deseja verificar se está negativado, a consulta pode ser realizada gratuitamente pelo site ou aplicativo da Serasa, na opção de consulta do CPF.

É importante lembrar que, antes de fechar qualquer acordo, a recomendação é avaliar prazos, juros e o impacto das parcelas no orçamento mensal.