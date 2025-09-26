O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira (24) que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve encerrar o mandato com a promessa de isentar 20 milhões de brasileiros do pagamento de Imposto de Renda. A declaração foi feita durante reunião na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados.

Quem terá direito ao benefício

A medida será voltada a trabalhadores com rendimento mensal de até R$ 5 mil. Segundo Haddad, o objetivo é aliviar a carga tributária sobre famílias de baixa e média renda, aumentando o poder de compra e permitindo que mais brasileiros utilizem a renda para consumo e despesas essenciais. O ministro ainda destacou que quer observar a postura de parlamentares que criticam tributos em outras situações, questionando se eles apoiarão a ampliação da isenção.

Impactos esperados na economia

A proposta, se confirmada, deve trazer efeitos diretos para o mercado interno. Com mais recursos disponíveis, o consumo tende a crescer, estimulando comércio e serviços locais. Especialistas avaliam que o corte pode reduzir desigualdades e beneficiar setores populares da economia, mas alertam para a necessidade de compensações fiscais para evitar desequilíbrios nas contas públicas.

Contexto político e críticas à gestão anterior

Durante a mesma reunião, Haddad voltou a criticar a administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente no período da pandemia. Ele citou tentativas de golpe e classificou o episódio como “organizações Tabajara”, destacando que os responsáveis foram condenados pelo Supremo Tribunal Federal.

Próximos passos

Ainda não há detalhes completos sobre a implementação, mas a expectativa é que a Receita Federal faça ajustes para que a nova faixa de isenção entre em vigor até o fim do atual mandato presidencial. A medida reforça a estratégia do governo de combinar alívio fiscal com estímulo ao consumo interno, ao mesmo tempo em que busca fortalecer sua narrativa política.