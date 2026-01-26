A rotina do trabalhador brasileiro poderá ganhar um novo alento com uma proposta que tramita no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 886/25 sugere a inclusão de uma folga anual remunerada especificamente na data em que o empregado celebra seu aniversário. A medida, que altera pontos centrais da Consolidação das Leis do Trabalho, busca oferecer um momento de descanso e celebração sem que haja qualquer desconto no vencimento do profissional.

Foco na produtividade e no equilíbrio pessoal

O autor do texto, deputado Duda Ramos, sustenta que a iniciativa vai além do simples descanso. Segundo a justificativa apresentada na Câmara, funcionários que possuem tempo para equilibrar as demandas da vida privada com as obrigações do ofício tendem a apresentar índices maiores de eficiência. A tese defendida é de que a valorização do indivíduo reflete diretamente na redução das faltas e no aumento do engajamento com as metas da empresa, criando um ambiente corporativo mais saudável e estimulante.

O que a legislação trabalhista já assegura atualmente

Caso receba o aval final, a nova regra se somará a um conjunto de situações em que o comparecimento ao serviço já é dispensado por lei. Atualmente, a CLT garante afastamentos sem prejuízo financeiro para eventos marcantes da vida civil, como o luto por parentes próximos, o matrimônio e a chegada de filhos, seja por nascimento ou adoção. Também estão assegurados períodos para a doação de sangue, acompanhamento médico de dependentes menores ou de parceiras gestantes, além de dias reservados para exames preventivos de saúde, exames vestibulares e o cumprimento de obrigações militares, eleitorais ou judiciais.

Próximas etapas para a validação da medida

O percurso para que a proposta saia do papel e se torne realidade ainda exige o cumprimento de ritos legislativos importantes. O projeto será submetido à análise técnica das comissões de Trabalho e de Constituição e Justiça e de Cidadania, tramitando de forma conclusiva. Para que a folga de aniversário passe a valer oficialmente em todo o país, o texto precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal antes de seguir para a etapa final de sanção.