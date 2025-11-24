Informar o CPF no caixa dos supermercados virou rotina para quem deseja participar de programas de fidelidade, acumular pontos ou receber descontos imediatos. Entretanto, essa ação envolve o compartilhamento de dados pessoais e deve seguir regras previstas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que passou a valer em todo o país a partir de setembro de 2020.

O que diz a legislação sobre o uso do CPF

Como o CPF é um dado considerado sensível, sua coleta só pode ocorrer mediante autorização clara do consumidor. Antes de registrar o documento, os supermercados são obrigados a explicar de forma transparente para quais finalidades as informações serão utilizadas e garantir que o consentimento seja livre e informado.

Oferecer benefícios em troca do cadastro é permitido, mas os estabelecimentos precisam seguir critérios específicos. Caso o consumidor identifique qualquer uso indevido, ele tem direito de solicitar a exclusão imediata dos dados e o encerramento do cadastro, sem sofrer prejuízos ou restrições.

Transparência é requisito básico

A legislação determina que os dados pessoais só podem ser empregados para os fins previamente informados. Ou seja, se o objetivo é oferecer descontos, não é permitido repassar informações a terceiros ou utilizá-las para outros propósitos sem nova autorização.

Essa transparência protege o consumidor e evita que o mercado varejista sofra penalidades por descumprimento da lei.

Fiscalização e punições

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) é responsável por fiscalizar o cumprimento da LGPD e pode aplicar sanções que chegam a R$ 50 milhões por infração. Embora não exista uma vigilância exclusiva sobre supermercados, qualquer desrespeito à legislação pode resultar em multas e demais penalidades administrativas.

Direitos garantidos ao consumidor

Os clientes podem solicitar correções, acessar informações cadastradas ou pedir a exclusão dos dados a qualquer momento, geralmente por formulário digital ou atendimento direto. Por isso, antes de informar o CPF, é importante verificar como a empresa trata os dados coletados.

A recomendação geral é simples: programas de fidelidade e vantagens são bem-vindos, desde que acompanhados de transparência, segurança jurídica e respeito à privacidade.