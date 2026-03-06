Para viagens de turismo, negócios ou estudos de curta duração, brasileiros podem entrar em Portugal sem a necessidade de visto. No entanto, quando a intenção é imigrar e permanecer no país, o documento ainda é obrigatório.
E é importante destacar que, por conta de uma atualização no procedimento, que está programada para ocorrer no próximo mês, o processo de emissão do visto pode se tornar mais complexo, principalmente para cidadãos que vivem longe dos centros urbanos.
De acordo com um comunicado divulgado por autoridades consulares portuguesas, a partir do dia 17 de abril, o envio de documentos para realizar o pedido só poderá ser efetuado presencialmente nos centros de atendimento autorizados.
Isso significa que o envio pelos Correios não será mais válido, o que pode aumentar os custos para os solicitantes, que agora precisarão se deslocar para locais que ofereçam atendimento presencial para este tipo de tratativa.
Ainda segundo o comunicado oficial, todas as solicitações que forem encaminhadas pelo sistema postal após a data estipulada serão devolvidas. E de acordo com o governo português, a medida tem como objetivo central assegurar que o processo ocorra de forma mais eficiente.
Novo procedimento para emitir vistos para Portugal: confira o passo a passo
Com a nova medida em vigor, os futuros migrantes precisarão se preparar para evitar contratempos com o novo procedimento de emissão de vistos para Portugal, que passará a seguir as seguintes etapas:
- Agendar um atendimento por meio do site da VFS Global;
- Encaminhar a documentação solicitada no site;
- Selecionar, durante o agendamento, em qual centro de atendimento a solicitação será tratada. As unidades estão disponíveis nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Belém, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre;
- Comparecer na unidade selecionada na data marcada para apresentar os documentos originais e realizar a entrevista.
