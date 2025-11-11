O Auxílio Gás foi encerrado e dará lugar ao novo programa federal Gás do Povo, que começa a distribuir benefícios ainda este mês para os participantes do Bolsa Família. A iniciativa foi reformulada com o objetivo de corrigir falhas do modelo anterior, que frequentemente deixava famílias sem condições de adquirir o botijão de gás completo.

A principal novidade é que, em vez do repasse em dinheiro, o programa utilizará vouchers digitais, permitindo que os beneficiários retirem diretamente o botijão de 13 kg em pontos de venda credenciados. A mudança surge em resposta às críticas ao sistema anterior, que muitas vezes não cobria o custo total do botijão, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

A administração do programa é conduzida pelo Ministério de Minas e Energia, em colaboração com o Ministério do Desenvolvimento Social, a Petrobras e distribuidoras credenciadas. Além de aprimorar a logística, o principal objetivo da iniciativa é garantir que famílias de baixa renda tenham acesso contínuo ao gás de cozinha, sem depender de doações ou ofertas eventuais.

A entrega do Gás do Povo será realizada diretamente às famílias contempladas, sem qualquer repasse em dinheiro. Cada beneficiário receberá um cartão exclusivo do programa, que permitirá a retirada do botijão de 13 kg em pontos credenciados próximos de sua residência. Enquanto o novo cartão não for emitido, os beneficiários poderão utilizar temporariamente o cartão do Bolsa Família para realizar a retirada.

Cronograma do Gás do Povo

O programa Gás do Povo terá sua distribuição organizada em etapas para garantir que todos os beneficiários recebam o botijão de 13 kg de forma eficiente:

Emissão dos cartões do programa – Nos primeiros dias do mês, os beneficiários do Bolsa Família receberão seus cartões exclusivos do Gás do Povo. Enquanto o cartão não estiver disponível, o cartão do Bolsa Família poderá ser utilizado.

Divulgação dos pontos de retirada – Serão informados os locais credenciados próximos às residências para retirada do botijão.

Início da retirada do botijão – A partir da segunda semana do mês, os beneficiários poderão retirar diretamente o botijão de 13 kg nos pontos indicados, utilizando o cartão do programa.