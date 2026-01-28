A legislação brasileira de assistência social prevê a concessão de um benefício mensal que pode chegar ao valor de um salário mínimo para pessoas que se enquadram em determinadas condições. Entre essas situações, está a ansiedade, desde que o quadro se encaixe dentro dos critérios legais estabelecidos pela norma.

O benefício está previsto na Lei nº 8.742/1993, conhecida como Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), responsável por organizar a política pública de assistência social no país e definir quem pode ter acesso ao chamado Benefício de Prestação Continuada (BPC). O pagamento é mensal e tem como referência o valor do salário mínimo vigente, o que explica eventuais atualizações ao longo dos anos.

A lei não cria valores específicos para cada tipo de doença ou condição de saúde, mas estabelece o direito ao benefício para pessoas que, comprovadamente, se encontram em situação de vulnerabilidade social.

A ansiedade é considerada como uma condição que pode permitir o enquadramento no benefício quando o transtorno compromete a capacidade de uma pessoa de trabalhar ou de manter uma vida independente. Nesses casos, a avaliação não se baseia apenas no diagnóstico, mas também no impacto da condição na vida do indivíduo.

Critérios de renda e documentação necessária

Além da condição de saúde, um dos principais requisitos para acesso ao benefício é a baixa renda. Entre os documentos exigidos estão o laudo médico que comprove o diagnóstico de ansiedade e a documentação que comprove a renda. Esses dados são analisados para verificar se o cidadão atende às exigências da lei.