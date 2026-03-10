Brasileiros que possuem imóveis ou outros bens registrados em cartório devem ficar atentos a um alerta frequente feito por especialistas do setor. A recomendação é acompanhar regularmente a situação dos registros para evitar problemas jurídicos e até possíveis fraudes envolvendo o patrimônio. O aviso costuma ser reforçado por cartórios e profissionais da área.

Os cartórios de registro de imóveis e tabelionatos orientam que os donos de bens verifiquem periodicamente seus dados cadastrais e a situação das matrículas dos imóveis. Isso porque alterações indevidas, tentativas de fraude ou até mesmo erros de cadastro podem acontecer e gerar complicações legais no futuro.

Entre as principais orientações está manter sempre atualizadas informações pessoais importantes, como endereço, telefone e estado civil. Além disso, é recomendado conferir com certa frequência se houve alguma averbação ou registro recente na matrícula do imóvel, já que qualquer modificação oficial precisa ser registrada nesses documentos.

Outra medida considerada importante é ativar sistemas de alerta de movimentação de matrícula, recurso que já está disponível em alguns estados. Esse tipo de ferramenta envia notificações ao proprietário sempre que há alguma tentativa de alteração no registro do bem, o que ajuda a identificar possíveis irregularidades com rapidez.

Especialistas também destacam a importância de guardar com cuidado escrituras, contratos e demais documentos relacionados ao patrimônio. Em caso de dúvidas sobre registros, transferências ou atualizações, o ideal é buscar orientação profissional. A atenção preventiva, segundo profissionais do setor, pode evitar prejuízos financeiros.

