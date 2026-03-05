Os trabalhadores com carteira assinada terão um alívio no bolso nesta sexta-feira (6). Esta data marca o quinto dia útil do mês, data-limite para as empresas depositarem o salário, que já começaram a ser pagos com o valor atualizado, que agora supera os R$ 1.600.

Benefícios sociais também são impactados

O novo piso salarial foi estabelecido em R$ 1.621 pelo governo federal, seguindo política que considera a inflação e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB).

Segundo dados do Dieese, o reajuste beneficia cerca de 62 milhões de brasileiros e não se limita apenas aos trabalhadores formais. Aposentados e pensionistas do INSS, programas sociais e de benefícios trabalhistas utilizam o piso salarial como referência.

Atenção aos prazos e direitos

Apesar da boa notícia, fica o alerta caso o salário não caia na conta até essa data. Se o valor não for debitado, o trabalhador tem direito de recorrer judicialmente, acionar sindicatos ou, em algumas situações, até solicitar a rescisão indireta do contrato.

Sempre fique de olho no contracheque e lembre de se organizar financeiramente, mesmo com o aumento acima de R$ 1.600.