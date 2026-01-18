A combinação entre preço baixo, grande alcance digital e um dos programas mais populares da televisão brasileira impulsionou um movimento expressivo no delivery nesta semana. Dados do iFood mostram que os pedidos cresceram 54% em todo o país, impulsionados principalmente por um único item do cardápio: o sanduíche Cheddar McMelt.

Promoção nacional aquece os pedidos

O salto na demanda ocorreu após o lançamento de uma ação promocional que reduziu o valor do lanche para R$ 4,90, resultado de uma parceria entre o iFood e o McDonald’s. A oferta passou a valer em todo o Brasil e rapidamente chamou a atenção dos consumidores, refletindo diretamente no volume de pedidos feitos pela plataforma.

Segundo o levantamento, divulgado com exclusividade, o aumento foi registrado principalmente nos dias 12 e 13 de janeiro, período que coincidiu com a estreia do Big Brother Brasil 26. A visibilidade gerada pelo programa ajudou a ampliar o alcance da campanha e atraiu ainda mais clientes para o aplicativo.

Maior volume em segundas e terças

Nesse intervalo, o Cheddar McMelt atingiu o maior número de pedidos já registrado em segundas e terças-feiras dentro da série analisada. A comparação levou em conta o período entre 1º de dezembro de 2025 e 13 de janeiro de 2026, apontando um desempenho acima do padrão observado nas semanas anteriores.

Quando comparado à média das quatro semanas que antecederam a promoção, o crescimento nos pedidos do sanduíche foi de 47%. A análise considerou todo o histórico de vendas do produto dentro da plataforma, o que reforça o impacto direto da campanha sobre o comportamento do consumidor.

Estratégia faz parte de ação maior

A oferta integra a campanha de 100 dias de descontos promovida pelo iFood, que reúne diferentes ações ao longo do período. A iniciativa está alinhada ao conceito “iFood BBB: Brasileiro, Bom e Barato”, que busca associar preços acessíveis à forte presença da marca no entretenimento e no cotidiano dos brasileiros.

O desempenho do Cheddar McMelt mostra como estratégias que combinam promoções agressivas e grande exposição midiática podem gerar resultados imediatos no setor de delivery, especialmente em momentos de alta audiência e engajamento do público.