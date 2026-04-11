Os brasileiros que utilizam o pagamento por aproximação receberam um importante alerta sobre o uso dessa tecnologia em 2026. Cada vez mais presente no dia a dia, o sistema contactless — usado em cartões, celulares e smartwatches — se consolidou como uma das formas mais rápidas de pagar compras, especialmente em locais de grande movimento.

No entanto, junto com a praticidade, surgem também preocupações com segurança. O comunicado reforça que os usuários devem redobrar a atenção com possíveis fraudes, já que criminosos podem tentar realizar transações indevidas sem o conhecimento da vítima. Esse tipo de golpe tem se tornado mais comum com a popularização da tecnologia.

A tecnologia utilizada, chamada NFC (comunicação por aproximação), permite que pagamentos sejam feitos em segundos, sem necessidade de inserir o cartão. Apesar disso, os bancos adotam medidas de proteção, como criptografia e autenticação em tempo real, além de limites para compras sem senha, o que ajuda a reduzir riscos.

Mesmo assim, especialistas recomendam cuidados simples, como ativar notificações no aplicativo do banco, revisar o extrato com frequência e, se necessário, desativar a função de aproximação quando não estiver em uso. Essas práticas ajudam a evitar prejuízos e aumentam a segurança nas transações do dia a dia.

Limites e regras reforçam segurança nas transações

Atualmente, no Brasil, pagamentos por aproximação seguem regras que equilibram praticidade e proteção. Em geral, compras de até cerca de R$ 200 podem ser feitas sem senha, enquanto valores superiores exigem confirmação adicional, como digitação de PIN, criando uma barreira contra uso indevido.

Além disso, instituições financeiras permitem que os próprios clientes ajustem limites e controlem o uso da função diretamente pelo aplicativo. A tendência para 2026 é de maior personalização dessas regras, com sistemas que analisam o comportamento do usuário para aumentar ainda mais a segurança nas transações digitais.