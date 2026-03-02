Quem utiliza a conta digital do Nubank e ainda depende de dinheiro em espécie vai sentir o impacto no bolso neste ano. Cada retirada realizada em caixas eletrônicos das redes Banco24Horas ou Saque e Pague custará R$ 6,50 por operação.

A tarifa é aplicada individualmente, ou seja, não há quantidade mensal gratuita. Sempre que o cliente optar por sacar utilizando o cartão na função débito, o valor será debitado automaticamente da conta.

Entenda por que o valor é cobrado

De acordo com a instituição, a cobrança está ligada aos custos para viabilizar a operação física nos terminais parceiros, incluindo despesas operacionais e encargos. Como a NuConta é enquadrada como conta de pagamentos, diferentemente das contas correntes tradicionais, não existe obrigação regulatória de oferecer saques gratuitos.

Na prática, o banco digital transfere ao cliente o custo da estrutura necessária para disponibilizar o serviço fora do ambiente online.

Taxa extra pode encarecer ainda mais

Além da tarifa fixa de R$ 6,50, o consumidor pode se deparar com uma cobrança adicional feita pela própria rede que administra o caixa eletrônico. Essa taxa de conveniência varia conforme o equipamento e é informada antes da confirmação da operação.

Com isso, o valor final do saque pode ficar próximo, ou até acima, de R$ 7, dependendo do local escolhido.

Alternativas para economizar

Para evitar gastos frequentes, especialistas sugerem priorizar meios digitais, como Pix e pagamentos com cartão. Outra estratégia é concentrar retiradas em um único saque maior, reduzindo a quantidade de operações no mês.