O futuro de Bruno Henrique no Flamengo está diretamente ligado ao seu contrato. O atacante, que se tornou um dos grandes nomes da história recente do clube, tem vínculo válido até o fim de 2026. Porém, caso não haja renovação, a saída já tem prazo definido: dezembro, quando se encerra a temporada.

Aos 35 anos, o camisa 27 vive a reta final de contrato em meio a especulações sobre aposentadoria e possíveis decisões para os próximos anos. No fim da última temporada, após a conquista do Campeonato Brasileiro, o jogador falou em “fim de ciclo”, o que aumentou os rumores sobre uma despedida antecipada.

Contrato é o ponto central

Apesar das declarações que deram margem a interpretações sobre aposentadoria, o próprio atacante esclareceu depois que não há decisão definitiva tomada. Segundo ele, a intenção é continuar atuando enquanto se sentir bem fisicamente e motivado.

Mesmo assim, a situação contratual é clara: se não houver acordo para extensão do vínculo, Bruno Henrique deixa o Flamengo automaticamente ao término do contrato. Ou seja, a data está estabelecida — final do ano de 2026.

Desde que chegou ao clube em 2019, o atacante acumulou títulos importantes e se consolidou como peça fundamental em uma das fases mais vitoriosas da equipe, incluindo conquistas continentais e nacionais.

Renovação ou despedida?

Internamente, a diretoria ainda não oficializou qualquer acerto para renovação. Assim, o cenário atual coloca o jogador diante de duas possibilidades: estender a permanência no clube ou encerrar sua trajetória no Rubro-Negro ao término do contrato.

Enquanto isso, Bruno Henrique segue sendo utilizado normalmente e continua contribuindo dentro de campo, mostrando que, ao menos por agora, a aposentadoria não é prioridade. O que está definido, no entanto, é que, sem novo acordo, o ciclo no Flamengo se encerra quando o contrato chegar ao fim.