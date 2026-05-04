O Kangal Turco é considerado o cachorro com a mordida mais forte do mundo, atingindo impressionantes 743 PSI (libras por polegada quadrada) de pressão. Esse nível de força é tão elevado que supera o de diversos predadores selvagens, como leões, e chega a ser quase o triplo da mordida de raças populares, como o Pitbull.

Toda essa potência não é por acaso. O Kangal foi desenvolvido ao longo de gerações para atuar como cão de guarda de rebanhos, especialmente em regiões rurais da Turquia, onde enfrenta ameaças reais como lobos e até ursos. Sua mordida extremamente forte é uma ferramenta essencial para afastar predadores e proteger animais sob sua responsabilidade.

Apesar da fama impressionante, o Kangal não é um cão naturalmente agressivo com humanos. Pelo contrário, trata-se de uma raça conhecida pelo comportamento equilibrado e protetor, utilizando sua força apenas quando necessário. Sua agressividade é direcionada principalmente a ameaças externas, o que o torna altamente eficiente no trabalho de guarda.

Outro ponto que chama atenção é o porte do animal. O Kangal pode pesar entre 50 e 60 kg e ultrapassar 80 cm de altura, o que, combinado à força da mordida, o transforma em um dos cães mais imponentes do mundo. Essa combinação de tamanho, força e instinto protetor explica por que a raça é tão valorizada em diversas partes do planeta.

Outras raças também impressionam pela força da mordida

Embora o Kangal lidere o ranking, outras raças também apresentam níveis impressionantes de força na mordida. O Bandog, por exemplo, pode alcançar cerca de 730 PSI, sendo conhecido por sua robustez e função de guarda. Já o Cane Corso chega próximo dos 700 PSI, combinando força com grande capacidade de proteção.

Outra raça que merece destaque é o Dogue de Bordeaux, cuja mordida pode atingir aproximadamente 556 PSI. Embora fique abaixo dos líderes do ranking, ainda assim apresenta uma potência significativa. Esses números mostram como algumas raças foram desenvolvidas ao longo do tempo com características específicas de defesa.