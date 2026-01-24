O ator Caio Castro recorreu ao Judiciário para pedir a devolução de um imóvel de sua propriedade localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A ação foi protocolada na 1ª Vara Cível da Regional do Méier e tem como base a inadimplência do contrato de locação firmado no fim de 2024.

Aluguel de alto padrão e atraso nos pagamentos

Segundo os autos do processo, o imóvel foi alugado em outubro de 2024 por um valor mensal de R$ 20 mil. O montante incluía, além do aluguel, as despesas de condomínio. No entanto, os locatários deixaram de quitar os valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025, o que motivou a iniciativa judicial do proprietário.

Com os atrasos, a dívida acumulada ultrapassa o valor inicialmente previsto no contrato. Ao somar os aluguéis em aberto, multa contratual, juros e correção monetária, o débito chega a aproximadamente R$ 38 mil.

Pedido de despejo e rescisão contratual

Na ação, Caio Castro solicita que o imóvel seja desocupado no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da notificação judicial. Além disso, o ator pede a rescisão formal do contrato de locação e a condenação dos inquilinos ao pagamento dos valores atrasados.

O pedido também inclui a cobrança de eventuais aluguéis que venham a vencer até a efetiva devolução do imóvel, com a entrega das chaves, conforme previsto na legislação que rege os contratos de locação urbana.

Imóvel fica em área valorizada do Rio

O apartamento está situado em um condomínio residencial no Recreio dos Bandeirantes, bairro conhecido por concentrar imóveis de alto padrão e por sua valorização imobiliária nos últimos anos. Até o momento, não houve manifestação pública dos locatários sobre o caso.