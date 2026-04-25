Um avião de pequeno porte caiu no Paraguai carregando uma grande quantia em dinheiro, incluindo cerca de R$ 15 milhões e milhões de dólares. O acidente aconteceu na região de Minga Guazú, próxima à Cidade do Leste. A aeronave era utilizada para transporte de valores e havia sido fretada por uma empresa de segurança. O caso rapidamente chamou atenção pela carga milionária a bordo.

Logo após a queda, moradores da região se aproximaram do local antes da chegada das autoridades. Em poucos minutos, várias pessoas passaram a recolher cédulas espalhadas pela área do acidente. Relatos indicam que o dinheiro foi colocado em bolsos e até em sacolas. A cena gerou tumulto e dificultou o controle da situação pelas forças de segurança.

Segundo autoridades locais, pelo menos US$ 1,5 milhão desapareceram após o saque da população. Ainda não é possível determinar exatamente quanto foi levado ou destruído no incêndio que ocorreu após a queda. A polícia investiga o caso e tenta identificar os envolvidos. O episódio levanta preocupações sobre segurança e transporte de valores na região.

O acidente também deixou vítimas: o piloto morreu e outras três pessoas ficaram feridas. As causas da queda ainda estão sendo apuradas pelas autoridades paraguaias. Enquanto isso, equipes seguem tentando recuperar parte do dinheiro desaparecido. O caso continua em investigação e repercute internacionalmente.

Saque começou minutos após queda e virou investigação

De acordo com relatos, houve um intervalo de cerca de 15 minutos entre a queda do avião e a chegada das autoridades. Nesse período, dezenas de pessoas se aproximaram do local do acidente. Foi nesse momento que começaram os saques, inicialmente de forma discreta. Com o passar dos minutos, a situação saiu do controle.

As investigações agora tentam identificar quem participou da retirada do dinheiro. A polícia trabalha com depoimentos e informações coletadas na região. No entanto, recuperar os valores será uma tarefa difícil. Parte do dinheiro pode ter sido levada, escondida ou até destruída no incêndio após o acidente.