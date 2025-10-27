A Caixa Econômica Federal anunciou o repasse de valores adicionais entre R$ 50 e R$ 150 aos beneficiários do Bolsa Família até o dia 31 de outubro de 2025. A medida tem como objetivo reforçar o suporte financeiro a famílias de baixa renda, em um período do ano marcado por despesas extras. O pagamento segue um cronograma escalonado, priorizando quem mais depende do benefício.

Esses repasses complementares fazem parte das ações do Governo Federal para ampliar o alcance do programa social e garantir mais segurança financeira a famílias em situação de vulnerabilidade.

Como acessar o valor adicional

Os pagamentos estão sendo realizados por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite movimentar os recursos de forma digital. Pelo app, é possível consultar o saldo, verificar as datas de pagamento e até realizar compras e pagamentos de contas, sem precisar comparecer a uma agência.

Quem preferir pode sacar o valor em casas lotéricas, agências da Caixa ou correspondentes Caixa Aqui.

Calendário de pagamentos

O crédito dos valores extras é feito conforme o último número do NIS (Número de Identificação Social). Os depósitos começaram em 20 de outubro, para quem tem NIS final 1, e seguem até 31 de outubro, para os beneficiários com NIS final 0.

Famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou calamidade pública recebem o benefício de forma antecipada.

Quem tem direito ao pagamento extra

Os valores adicionais são pagos automaticamente às famílias já cadastradas no Bolsa Família. As regras são as seguintes:

R$ 150 para cada criança de 0 a 7 anos;

R$ 50 para gestantes, nutrizes e jovens de 7 a 18 anos.

Atualmente, o programa atende cerca de 19 milhões de famílias em todo o país, representando mais de 49 milhões de pessoas. O investimento federal previsto para outubro ultrapassa R$ 12 bilhões, com média de R$ 683 por família.