Adquirir um carro novo ou usado ficou mais fácil com as novas condições do Crédito Auto Caixa, linha de financiamento da Caixa Econômica Federal destinada a pessoas físicas. O banco está oferecendo taxas de juros a partir de 1,49% ao mês e prazo de pagamento de até 60 meses, tornando o crédito automotivo um dos mais vantajosos do mercado.

Com o programa, é possível financiar até 80% do valor do veículo, seja ele novo ou usado, desde que tenha até 10 anos de fabricação. A linha contempla carros nacionais, importados e motocicletas, ampliando o acesso ao crédito para diferentes perfis de consumidores. O processo de solicitação é simples e rápido, mas requer atenção a alguns critérios para aprovação.

O interessado deve se dirigir a uma agência da Caixa Econômica Federal portando o DUT (Documento Único de Transferência) ou a nota fiscal do veículo, além da documentação necessária. São exigidos documento de identidade (RG e CPF), comprovante de renda atualizado e comprovante de residência.

Depois da entrega da documentação, a Caixa realiza uma análise de crédito, levando em conta o histórico financeiro, a renda mensal e o valor do veículo. Essa etapa é fundamental para definir o limite de crédito e o montante máximo de financiamento. Clientes que aderirem ao Seguro Auto Caixa podem obter taxas de juros ainda menores e condições de pagamento mais flexíveis.

Principais condições do Crédito Auto Caixa