A Caixa iniciou um novo ciclo de pagamentos do programa Bolsa Família. Os valores podem chegar a R$ 900 para muitas famílias brasileiras, dependendo da composição familiar.

Embora o benefício tenha valor fixo de R$ 600, o total recebido pode variar, já que famílias com crianças pequenas, por exemplo, recebem um adicional de R$ 150. Já aquelas com adolescentes, gestantes ou bebês também podem contar com acréscimos de R$ 50.

Na prática, isso significa que o valor final pode ir além do fixo e se aproximar de R$ 900, ou até mais, dependendo da composição familiar e do cumprimento das regras do programa.

Quem está recebendo agora

Os pagamentos seguem um cronograma organizado pelo último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Até o dia 31 de março, serão beneficiados os NIS com final 6, 7, 8, 9 e 0. Esses beneficiários devem ficar atentos às datas para sacar ou movimentar o dinheiro.

Regras para continuar no programa

Para seguir recebendo, é essencial cumprir algumas exigências, entre elas:

Manter crianças e adolescentes frequentando a escola

Garantir a vacinação em dia

Realizar acompanhamento de saúde, especialmente no caso de gestantes

Como consultar o pagamento

A forma mais simples de verificar o saldo é pelo aplicativo Caixa Tem. Por lá, o beneficiário pode conferir valores, datas e até movimentar o dinheiro sem precisar ir até uma agência.