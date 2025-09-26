A partir da segunda-feira, 29 de setembro, começa a ser liberada a 6ª parcela do Incentivo Frequência do programa Pé-de-Meia. O benefício, no valor de R$ 200, é voltado a estudantes do ensino médio da rede pública e também da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é promovida pelo Governo Federal e operacionalizada pela Caixa Econômica Federal.

O programa tem como meta principal reduzir os índices de evasão escolar, garantindo um apoio financeiro regular para que os alunos permaneçam frequentando as aulas.

Quem pode receber o benefício

Criado como política pública de incentivo à educação, o Pé-de-Meia contempla jovens de famílias de baixa renda. O pagamento é condicionado à frequência mínima nas aulas, o que torna o benefício um mecanismo de estímulo à permanência escolar.

As parcelas são depositadas em contas digitais individuais abertas pela Caixa em nome dos estudantes. O acesso ao recurso pode ser feito pelo aplicativo Caixa Tem, que permite consultar saldo, pagar contas, transferir valores e realizar saques em lotéricas ou caixas eletrônicos.

Calendário da 6ª parcela

Os depósitos seguem um cronograma organizado de acordo com o mês de nascimento dos alunos:

29/09: nascidos em janeiro e fevereiro

30/09: março e abril

01/10: maio e junho

02/10: julho e agosto

03/10: setembro e outubro

06/10: novembro e dezembro

Valores disponíveis ao longo do ano

O Pé-de-Meia garante aos estudantes até R$ 3.200 por ano, distribuídos da seguinte forma:

R$ 200 no início do período letivo (incentivo matrícula);

até 9 parcelas de R$ 200 por frequência escolar mínima de 80%;

R$ 1.000 ao concluir a série com aprovação;

R$ 200 extras para quem participar do Enem.

Como acompanhar e resolver pendências

Além do Caixa Tem, os estudantes podem acompanhar informações no aplicativo Jornada do Estudante, do MEC. Entre os problemas mais comuns estão CPF não localizado, matrícula não identificada e dados incorretos. Nessas situações, é necessário procurar a secretaria da escola para atualização.

Impacto para famílias e estudantes

Mais do que uma ajuda financeira, o Pé-de-Meia se tornou um instrumento de incentivo à continuidade dos estudos, reduzindo a evasão escolar e aumentando o engajamento de jovens em todo o país.