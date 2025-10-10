Nos últimos dias, vários clientes da Caixa Econômica Federal relataram nas redes sociais que conseguiram realizar transferências via Pix mesmo sem saldo na conta, chegando a valores de até R$ 1.453,23. É importante destacar que esse recurso não é um benefício do banco, mas sim uma forma de utilizar o limite do cartão de crédito como dinheiro, por meio de aplicativos parceiros e carteiras digitais.

Na prática, o cliente realiza um Pix usando o cartão de crédito. O valor é transferido imediatamente para a conta desejada, e a cobrança aparece posteriormente na fatura do cartão, da mesma forma que uma compra comum. Em algumas plataformas, ainda é possível parcelar o valor da transação.

Essa modalidade, que tem ganhado popularidade entre usuários de bancos digitais, funciona como um adiantamento do limite do cartão de crédito — útil em situações de emergência, mas sujeito a custos. As taxas podem variar de 3% a 8%, tornando a transação mais cara caso o pagamento seja parcelado.

Apesar do crescimento do recurso, a Caixa Econômica Federal não permite realizar Pix diretamente pelo limite do cartão em seu aplicativo oficial. Por isso, quem optar por utilizar o serviço deve redobrar a atenção. O banco recomenda usar apenas plataformas confiáveis e seguras, além de evitar o compartilhamento de senhas ou dados pessoais.

Como fazer um Pix via cartão de crédito

Escolha uma plataforma confiável que ofereça Pix via cartão de crédito (ex.: algumas carteiras digitais ou apps de pagamento).

Cadastre seu cartão de crédito da Caixa na plataforma.

Informe a conta de destino e o valor que deseja transferir.

Autorize a transação, que será processada imediatamente como Pix.